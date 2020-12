In Niedercunnersdorf bei Löbau brennt derzeit ein Bürogebäude. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach steht ein Containerbau eines Fachhandels für Landwirtschaftsbedarf in Flammen. Der Notruf ging um kurz vor 4 Uhr bei der Polizei ein. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen an der Löbauer Straße in Niedercunnersdorf im Einsatz. Genauere Informationen über das Ausmaß des Brandes gibt es noch nicht.