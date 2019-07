Sich in Würde vom Leben verabschieden - das wünschen sich viele Menschen für ihren Lebensabend. Plätze für die Sterbebegleitung für schwerkranke Menschen sind jedoch rar. Ein neues stationäres Hospiz der Diakonissenanstalt Emmaus eröffnet Anfang Oktober in Niesky. Wie Oberin Sonja Rönsch sagte, seien alle Aufträge ausgelöst. Im Erdgeschoss ist der Estrich gegossen. Als Nächstes beginnen die Fußboden- und Malerarbeiten. Danach werden die Räume eingerichtet. Die Stellen für die 26 Mitarbeiter, die sich um die Patienten kümmern werden, sind besetzt, sagte die Oberin. Am 1. November will die Einrichtung die ersten Hospizgäste aufnehmen. Bis zu zwölf schwerkranke Menschen können dort künftig begleitet werden.