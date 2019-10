Die Gemeinde Trebendorf braucht wirksame Schutzmaßnahmen vor Lärm und Staub vom Tagebau Nochten. Das forderte am Mittwoch der Gemeinderat auf seiner Sitzung. Einstimmig beschlossen die Räte die Stellungnahme der Gemeinde zum Sonderbetriebsplan des Energiekonzerns Leag am Tagebau Nochten. Die Trebendorfer fordern unter anderem die Errichtung eines Lärmschutzdammes sowie eine wirksame Verringerung des Tagebaubetriebes in den Nachtstunden. Zudem sollen Messstationen eingerichtet werden, um die Lärm- und Staubbelastungen kontrollieren zu können.



Die Stellungnahme mit den Forderungen soll nun beim Sächsischen Oberbergamt in Freiberg eingereicht werden.