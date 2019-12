Der Kreistag in Görlitz hat am Mittwoch den neuen Bereichsplan für den Rettungsdienst beschlossen. Damit soll der Dienst für die Notfallrettung und für den Krankentransport stärker in der Fläche abgesichert werden.

In Jonsdorf nahe des Sportplatzes soll eine Rettungswache als Außenstelle zur Rettungswache Zittau entstehen. Die Fertigstellung ist Ende 2021 vorgesehen. Schleife und Rietschen entstehen bis Ende 2020 als Außenstellen der Rettungswache in Weißwasser. Auch internationale Einsätze sind in dem neuen Plan verankert. So können von Bad Muskau und Görlitz aus Rettungseinsätze nach Polen gestartet werden, von Zittau aus nach Tschechien.