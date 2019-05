Franziska Schubert scheidet aus dem Rennen um den Posten des Oberbürgermeisters von Görlitz aus. Wie ihr Wahlkampfteam mitteilte, tritt die von den Grünen aufgestellte Kandidatin nicht im zweiten Wahlgang an. Sie sei mit einem tollen Ergebnis von 27,9 Prozent im ersten Wahlgang auf Platz 3 gelandet, erklärte Schubert in der Mitteilung. Sie beuge sich dem demokratischen Wählerwillen. "Die beiden Mitbewerber auf Platz 1 und 2 werden von den WählerInnen in den zweiten Wahlgang geschickt“, so Schubert.