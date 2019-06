Ministerpräsident warnt vor radikaler AfD in Görlitz

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat vor der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz vor der AfD gewarnt. Viele Menschen unterschätzten die Radikalität der Partei, sagte der CDU-Politiker der "Thüringer Allgemeinen". Die Stadt brauche jemanden, der Mehrheiten organisieren und nach vorne gehen könne. Er wünsche seiner Heimatstadt Görlitz einen konsensfähigen Oberbürgermeister.

Am kommenden Sonntag könnte Sebastian Wippel zum ersten AfD-Oberbürgermeister in Deutschland gewählt werden. Er hatte den ersten Wahlgang mit rund 36 Prozent gewonnen, die nötige absolute Mehrheit aber verfehlt. Zweiter war der CDU-Kandidat Octavian Ursu mit 30 Prozent geworden. Die Kandidaten von Grüne/Bürgern und Linke treten nicht noch einmal an.