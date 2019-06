Mehr Briefwähler bei Stichwahl in Görlitz

Bei der zweiten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Görlitz haben etwa 1.100 Wahlberechtigte mehr per Brief abgestimmt als beim ersten Wahlgang am 26. Mai. Nach Angaben von Wahlleiterin Cornelia Herbst liegt die Zahl der Briefwähler diesmal bei rund 8.600. "Nicht alle kamen per Post, viele gingen auch ins Briefwahllokal", sagte Herbst der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagmittag. Wie hoch die Beteiligung an der seit 8 Uhr laufenden Stichwahl insgesamt ist, wird nicht erfasst.