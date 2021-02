Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Arbeitsweise vieler Menschen verändert, sondern auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten eingeschränkt. Davon sind auch die "Hobby"-Eisenbahner in der Oberlausitz betroffen. Die Dampfrösser der Waldeisenbahn in Bad Muskau und der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde in Löbau mussten Dampf ablassen, weil seit Wochen die Signale auf "ROT" stehen. Die meisten der 133 Ostsächsischen Eisenbahnfreunde sind dazu verdonnert, zu Hause Däumchen zu drehen, denn Abstandsregeln können im Maschinenhaus oder bei der Arbeit am Fahrzeugpark nicht eingehalten werden. Es ist derzeit nicht nur bitterkalt in den Werkstätten und im Maschinenhaus, es herrscht auch eine gespenstische Ruhe in Löbau. Kleine und große historische Diesellok im Löbauer Maschinenhaus. Bildrechte: MDR/Uwe Walter

40.000 Fahrgäste sichern Waldeisenbahn das Überleben

Das vergangene Jahr werden die Eisenbahnfreunde aus der Oberlausitz so schnell nicht vergessen, denn wenn die Züge und Lokomotiven nicht durch die Lausitz ruckeln, geraten die Vereine schnell in eine finanzielle Schieflage. Mit den Einnahmen aus den Fahrten werden Betriebskosten beglichen, Reparaturen, Neuanschaffungen, Aufbauten oder Sanierung sowie die teuren Zulassungen der Fahrzeuge.



In Bad Muskau hat die Waldeisenbahn sehr zeitig die Notbremse gezogen und zwar zu Beginn der ersten Corona-Welle im Frühjahr. "Da haben wir alle möglichen Einsparungspotenziale versucht zu nutzen, um rechtzeitig Ausgaben zu sparen. So haben wir haben Stellen, die zu besetzen gewesen wären, nicht besetzt", erzählt er Geschäftsführer der Waldeisenbahn Heiko Lichnok. "Da mussten alle doch ein bisschen mehr ran und einige Sachen sind auch liegengeblieben." Obwohl 10.000 Fahrgäste weniger als geplant kamen, sicherten immerhin 40.000 Fahrgäste über die Sommermonate das Überleben der Waldeisenbahn in Bad Muskau. 40.000 Fahrgäste dampften im vergangenen Jahr durch die Muskauer Heide. Bildrechte: wem

Mit einem blauen Auge davongekommen

Das große Jubiläum "125 Jahre Muskauer Waldeisenbahn" musste allerdings wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Auch die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde in Löbau hatten im Vorjahr mit zahlreichen Ausfällen, nicht nur wegen der Pandemie zu kämpfen. "Das letzte Jahr war sehr, sehr schmerzhaft", bilanziert Vereinschef Alfred Simm.

Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, auch weil uns viele Leute mit Spenden unterstützt haben. Nur deshalb haben wir überlebt. Wir können darum zwar nicht ruhig, aber ein wenig beruhigter schlafen. Alfred Simm Ostsächsische Eisenbahnfreunde

Die Spendenaktion läuft weiter und noch immer ist jede Zuwendung in Löbau herzlich willkommen, meint der Chefeisenbahner. Besonders schmerzte in Löbau der Trubel um ein 70 Jahre altes Dampfross. Als die Dampflok aus der Baureihe 52 endlich nach der mühevollen und teuren Instandsetzung aus Meiningen zurückkommen sollte, wurden weitere Mängel entdeckt. Das große Begrüßungswochenende im März musste kurzfristig abgesagt werden. Die nächste Pleite rollte mit der zweiten Corona-Welle im Oktober an.

Am Boden zerstört

Bereits 14 Tage nach ihrem Eintreffen und den ersten Begrüßungsfahrten musste die fast nagelneue Dampflok ihren Dampf ablassen. Seitdem steht die 52ziger in der Maschinenhalle. Die Garantiezeit für die Lok verrinnt gnadenlos. Alle Zeiger in der fast nagelneuen Dampflok stehen auf "Null": Kein Druck im Kessel! Bildrechte: Uwe Walter

Wir wollten ja mit der neuen Dampflokomotive sofort Geld verdienen, doch jetzt steht sie in der Garantiezeit. Da waren nicht wenige Mitglieder am Boden zerstört. Alfred Simm Ostsächsische Eisenbahnfreunde

Einige Mitglieder wollten sogar das Handtuch werfen, aber jetzt bleiben sie, denn der Nachwuchs sorgt für gute Stimmung im Lokschuppen.

Nachwuchs macht Dampf beim Diesel

Von den 133 Eisenbahnfreunden in Löbau sind etwa 15 noch nicht erwachsen. Aber der Nachwuchs kann nicht nur mit Ölkannen und Putzlappen durch das Maschinenhaus flitzen, sondern legt bereits richtig Hand an. Die jungen Eisenbahner bauen eine ehemalige Diesellok auf.