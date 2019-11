Kommunalpolitiker aus dem Kohlerevier in Sachsen und Brandenburg wollen am Donnerstag in Berlin demonstrieren. Sie gehören dem Bündnis "Lausitzrunde" an, das nach eigenen Angaben mehr als 50 Mitglieder zählt. Anlässlich der zweiten Lesung des Strukturstärkungsgesetzes wollen sie gemeinsam mit Vertretern anderer deutscher Kohleregionen vor dem Bundestag protestieren.