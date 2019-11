Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) hat bisher kaum Ruheständler für eine Beschäftigung in dem Unternehmen gewinnen können. Im Mai hatte der Betrieb eine Werbekampagne gestartet und angeboten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, die bereits in Rente sind. Sie sollten als Servicemitarbeiter im Nahverkehr und als Zugführer eingesetzt werden. "Das Resultat ist nicht das, was wir uns erhofft haben", sagt Unternehmenssprecherin Dietmute Graf. Es hätten sich nur rund zehn Menschen gemeldet, die an einer Einstellung interessiert waren.

Überwiegend seien das ältere Mitarbeiter aus der ODEG, die in zwei, drei Jahren in Rente gehen würden. "Die wollen nicht von einem auf den anderen Tag von 150 auf Null, sondern in Teilzeit oder in bestimmten Diensten weiterarbeiten", erklärt Graf.

Mit Senioren gegen Personalmangel

Ihre Werbung um Senioren möchte das Unternehmen trotz der schlechten Resonanz aber nicht zurückfahren. Die ODEG wirbt weiter mit Sonderfahrten, in Reiseführern und neuen Medien für das ältere Publikum. "Wir nehmen Leute über 50 mit Handkuss", sagt Dietmute Graf.

Große Probleme mit unbesetzten Stellen hat das Eisenbahnunternehmen nach Angaben der Unternehmenssprecherin derzeit nicht. Doch weiß man bei der ODEG um die demografische Entwicklung in der Region und möchte sich frühzeitig gegen Personalnot wappnen. Deshalb biete die ODEG auch eigene Qualifizierungs- und Zertifizierungskurse an. Elf Monate dauere etwa die Ausbildung zum Triebfahrzeugführer. In dieser Zeit müssten sich die Auszubildenden sehr viel Wissen aneignen, berichtet Graf. Dazu kämen dann bahnärztliche Untersuchungen. "Man muss das wirklich wollen", sagt die Unternehmenssprecherin zu den Hürden eines Einstiegs als Lokführer.

Die ODEG befördert nach eigenen Angaben jährlich rund 18,2 Millionen Fahrgäste. In der Lausitz verkehren Züge des Unternehmens auf den Strecken Cottbus - Görlitz - Zittau, Hoyerswerda - Görlitz und Bischofswerda - Görlitz.

