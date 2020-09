Ein Ölfilm auf der Neiße hat am Mittwoch zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Die Uferstraße in der Görlitzer Altstadt wurde deswegen gesperrt, wie die Polizei bestätigte. Die Berufsfeuerwehr Görlitz war mit mehreren Fahrzeugen und einem Spezialboot vor Ort. Auch die polnischen Kameraden wurden hinzugezogen. Die Straßensperrung betraf den Bereich zwischen Bergstraße und Hotherstraße an der Görlitzer Altstadtbrücke.