Offener Brief an den sächsischen Innenminister Görlitzer klagt über katastrophale Zustände beim Katastrophenschutz

Der Freistaat Sachsen will die Feuerwehren finanziell besser ausstatten. Mehr Geld für ihre Arbeit wünschen sich auch die sächsischen Katastrophenschützer. In einem offenen Brief wandte sich Markus Kremser aus Görlitz an Sachsens Innenminister Roland Wöller. Kremser ist seit 28 Jahren im Katastrophenschutz tätig und zurzeit Zugführer des zweiten Katastrophenschutz-Einsatzzuges im Landkreis Görlitz mit mehr als 70 ehrenamtlichen Mitarbeitern.