Hollywoodstars schreiben Offenen Brief an Menschen in Görlitz

Der Schriftsteller Bernhard Schlink schrieb 1995 den Roman "Der Vorleser", der in 45 Sprachen übersetzt wurde. Der Film wurde in Babelsberg, Berlin vor allem aber in Görlitz an elf verschiedenen Orten in der Innenstadt gedreht. Hauptdarstellerin Kate Winslet bekam einen Oscar für ihre Rolle. Und Görlitz hatte seinen Ruf als "Görliwood" weg. Bildrechte: imago/Sven Simon