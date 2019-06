Das „Familientreffen“ der Oldtimerfreunde

Seine Leidenschaft für historische Motorräder weckte Hertrampfs Vater Siegfried aber mit einer BMW R 35. Die stand in einem Nachbarort zum Verkauf. Da stellte der Vater den Sohn vor die Wahl: "Was machen wir? Modelleisenbahn oder Motorrad?" Für Andreas war die Antwort klar: "Mir ist das irgendwann auf den Zeiger gegangen, dass wenn ich mal eine halbe Stunde an der Modellbahn spielen wollte, drei Stunden nachlöten und dies und das reparieren musste." Deshalb wurde die Modellbahnplatte verkauft und die BMW angeschafft.



Vater Siegfried sitzt inzwischen im Rollstuhl. Sohn Andreas schmerzt es, dass der Initiator das Oldtimertreffen nicht mehr ganz miterleben kann. Am Freitag habe er den Vater mal aufs Gelände geholt. "Sonst wäre der zu Hause die Wände hochgegangen", vermutet Andreas Hertrampf. Als er weitererzählt, versteht man wieso: "Es gibt tatsächlich Bekanntschaften, die treffen wir nur dieses eine Mal im Jahr hier in Strahwalde. Das ist ein Glücksgefühl, ein Gefühl von Familie."

Fast 800 km Anreise im Robur-Bus

Andreas Hertrampf würdigt Torsten Bögels Engagement zum Erhalt alter Robur-Fahrzeuge. Auch weil er seit 16 Jahren beim Kfz-Veteranentreffen dabei ist, überreicht Hertrampf ihm einen Pokal, den der Landrat gestiftet hat. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Dieses Gefühl hat auch Torsten Bögel auf diesem Treffen gefunden. Bögel ist seit 16 Jahren dabei. Er stammt aus Staßfurt in Sachsen-Anhalt, wohnt jetzt aber in Böblingen. Die 785 Kilometer weite Anfahrt nimmt er trotzdem in Kauf. Denn hier kam seine ganze Familie zusammen: vier Geschwister – heute in verschiedenen Ecken Deutschlands zu Hause. Manches Jahr war ihre "Robur Bögel-Group" mit vier Generationen vertreten. Der Vater hatte sie für die alte Technik begeistert und war jahrelang selbst mit nach Strahwalde gefahren. Vor zwei Jahren starb er.



Jetzt sitzt Torsten Bögel allein vor seinem grün-weißen Robur-Bus Lo-3000. Wenn sich zaghaft Gäste nähern, ermutigt er sie: "Schauen Sie gern mal um die Ecke." Er meint das Wageninnere. Das hat der Oldtimer-Fan zum Wohnmobil umgerüstet. 53.000 Euro Materialkosten hat er in Instandsetzung und Umbau seines Busses investiert. Bögel ist Lokführer von Beruf. "Da kann man nicht mit der Modelleisenbahn spielen", erklärt er. "Ich brauchte etwas anderes."

Ventil für enttäuschte Automobilwerker

In der Szene ist der Robur-Busfahrer inzwischen ein gefragter Mann. Sonnenblende, Spoiler, Dichtgummis fürs Hubdach: Torsten Bögel weiß, wo man diese Teile für den Robur herbekommt und gibt die Adressen gern weiter. Für etliche Gäste auf dem Oldtimertreffen sei er aber auch Ventil. Die Menschen kämen zu ihm und erzählten ihm aus ihrer mit den Robur-Werken verknüpften Lebensgeschichte. Da kämen Leute und böten ihm ihre Medaillen für 30, 40 Jahre Werkszugehörigkeit an. Torsten Bögel stimmt das traurig. Er bedauert, dass es in der Region von den einstigen Robur-Werken nichts mehr zu sehen gibt und dass scheinbar auch kein Interesse daran bestand, die Unternehmensgeschichte zu erhalten. "Man hat den Menschen einfach Geschichte und Arbeitsleben geraubt", sagt Bögel. Mit seinem Engagement für den Erhalt alter Robur-Fahrzeuge versucht er das ein wenig aufzufangen. "Ich finde es toll, dass Familie Hertrampf uns dafür diese Plattform bietet", lobt er.



Am Samstag hat Torsten Bögel seinen 54. Geburtstag auf dem Oldtimertreffen gefeiert. Seine Frau hat ihm eine Glückwunschkarte hergeschickt und 20 Euro in den Umschlag getan. "Damit ich mir Ersatzteile kaufen kann", berichtet Bögel. "Sie weiß ganz genau: diese drei Tage bin ich nicht Familienmann. Da bin ich Robur."