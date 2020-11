Ab sofort können Interessierte per Mail, Fax oder Post Gebote abgeben, die Auktion läuft bis zum 10. Dezember. Anders als sonst ist es diesmal eine verdeckte Auktion. Man kann also nur einmal pro Kunstwerk ein Gebot schriftlich abgeben. Dabei weiß man nicht, wie hoch die anderen Gebote sind. Am Ende geht der Zuschlag an das höchste Gebot, bei gleichen Summen wird ausgelost. Preislich ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, die Mindestgebote liegen zwischen 30 und 1.500 Euro.