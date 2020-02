In der Werkstatt für Behinderte der Diakonie in Niesky wird genäht, ausgestanzt oder verpackt. Rund 120 Männer und Frauen arbeiten hier und stellen Produkte vom Dichtungsring bis zur Nackenrolle her. Neben der Näherei gibt es auch eine Holzwerkstatt, eine Korbflechterei und verschiedene Stanzmaschinen. Diese Bandbreite sei wichtig, damit jeder Mitarbeiter die passende Arbeit findet, sagt Werkstattleiter Volkhard Schmid: "Das ist Sinn und Zweck der Behindertenwerkstätten, so dass jeder nach seinen Möglichkeiten gefördert wird und arbeiten kann." Deshalb gehört zur Werkstatt in Niesky auch eine Wäscherei, am Standort Rothenburg außerdem eine Keramikabteilung sowie Landschaftspflege und Hauswirtschaft.