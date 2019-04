Hochbetrieb für Meister Lampe: Ostereier bemalen im Faktorenhof Eibau

Christina Radewald (66) verziert Ostereier mit Wachs und Geduld. Bildrechte: MDR/Rosmarie Hennig

An diesem Sonntagnachmittag hat sie ihre bunte Eierwelt im Faktorenhof Eibau aufgebaut. Dort zeigt Christina Radewald heute Kindern und Erwachsenen, wie man Eier verziert. Mit flüssigem Wachs und mit Geduld. Während draußen die Frühlingssonne scheint, sitzen schon um die Mittagszeit die ersten Besucher im Gewölbe des Faktorenhofs. Auf langen Tischen stecken gebogene Löffel in Halterungen. Auf den Löffeln ist buntes Wachs. Und unten drunter sorgt ein Teelicht dafür, dass es flüssig wird. Mit geübten Fingern setzt Christina Radewald ein Rautenmuster auf ein Ei. Dieses Mal auf eins aus Plastik. "Das gibt es bei den Sorben nicht", erzählt die Oberlausitzerin. "Aber nachdem ich jahrelang Kindertränen erlebt habe, weil ein Ei beim Verzieren kaputt gegangen ist, habe ich überlegt, was kann ich da machen?" Eines Nachts sei sie dann auf die Plastiklösung gekommen. "Ich bin sofort aufgestanden und habe das ausprobiert. Und jetzt mache ich das mit Kindern immer", so Radewald. Seit 45 Jahren bringt die Mutter von vier Kindern Farbe aufs Ei. Angefangen hat alles in Weißwasser, wo die Familie früher lebte. Dort habe sie den sorbischen Brauch entdeckt und sich mehr und mehr angeeignet.