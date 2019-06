Dass ihre Aktion derart viele Sympathiebekundungen auslöst, damit hatten die Ostritzer nicht gerechnet. Sie haben eigentlich nur ein weiteres Zeichen setzen wollen, dass Neonazis und Rechtsextremisten in Ostritz nicht willkommen sind, so der Vorstandsvorsitzende des Internationalen Begegnungszentrums St. Marienthal (IBZ), Michael Schlitt. Doch worum geht es?

Am Wochenende versammelten sich Hunderte Rechtsextremisten am Ostritzer Hotel "Neißeblick", um beim mittlerweile dritten Rechtsrockfestival ihre Gesinnung zu feiern. Der Stadt gelang es, ein Alkoholverbot auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gerichtlich durchzusetzen. Noch vor Veranstaltungsbeginn ließ die Polizei mit Hilfe des Technischen Hilfswerks 4.200 Liter Bier abtransportiere n.

"Das hat dazu geführt, dass viele Neonazis und Rechtsextremisten zum Supermarkt gepilgert sind, um sich dort mit Bier einzudecken", berichtet Schlitt. Damit sich die ungebetenen Gäste nicht weiter betrinken können, entschlossen sich Ostritzer Bürger und auch das IBZ, ihnen das Bier vor der Nase wegzukaufen. Schlitt und seine Mitarbeiter vom IBZ fuhren beispielsweise mit einem großen Anhänger vor, auf den sie Kasten um Kasten luden. Schlitt hätte gern noch eine Fuhre gemacht. Aber es kam zu Wortgefechten zwischen Bürgern und frustrierten Rechtsextremen. "Wir haben die Aktion deshalb nicht weiter fortgesetzt", so der Vorstandsvorsitzende.

Immerhin: Um die hundert Kästen wurden von den Ostritzern aus dem Verkehr gezogen. "Das hat europaweit für Schlagzeilen gesorgt", so Schlitt. Telefonisch und per Mail haben Hunderte die Ostritzer zu ihrem ungewöhnlichen Einsatz gratuliert. Dazu kommen jede Menge Spender, die dem IBZ das Bier bezahlen wollen. "Wir haben mit dieser Resonanz überhaupt nicht gerechnet", so Schlitt. Angesichts der Spenden, müsse nun erst mal beraten werden, wie man mit der neuen Situation umgeht. Eine Idee wäre ein Helferfest.