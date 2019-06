Zum wiederholtem Male ist die Polizei in Ostritz mit einem Großaufgebot vor Ort. Grund ist das geplante "Schild und Schwert Festival". Wegen diesem sind auch Gegenproteste angemeldet. Um die politischen Lager auseinanderzuhalten und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, werden im Ortskern etliche Straßen und Parkflächen gesperrt. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, wird ab Freitag, 6 Uhr morgens bis zum Sonntag 18 Uhr ein Kontrollbereich eingerichtet. In dieser Zone dürfen Polizisten Personen überprüfen, ohne gesondert zu nennenden Grund.

Um ein mögliches Verbot zu umgehen, hatte Thorsten Heise, stellvertretender Bundesvorsitzender der NPD, das rechtsextreme "Schild und Schwert Festival" beim Landkreis Görlitz als Kundgebung mit Konzerten angezeigt. Das Motto lautet "Sonnenwende Sommerfest - Für die Selbstbestimmung aller freien Völker der Erde" und findet auf dem Gelände des ehemaligen Hotels "Neißeblick" statt. Die Organisatoren rechnen mit 750 Teilnehmern. Eine ursprünglich geplante Kampfsport- und Tätowierveranstaltung wurde abgesagt. Im Moment würden noch einige Auflagen, wie ein Alkoholverbot auf dem Gelände, am Verwaltungsgericht Dresden verhandelt, teilte eine Sprecherin des Landratsamtes mit.

Auch der Ablauf der Gegenveranstaltung des Bündnisses "Rechts rockt nicht" befindet sich noch in der Schwebe. Die Organisatoren wollen am Sonnabend direkt vor dem Eingangsbereich des rechtsextremen Festivals eine Dauerkundgebung mit circa 200 Teilnehmern abhalten. Aus Sicherheitsgründen verlegte der Landkreis aber den Kundgebungsort, wogegen sich das Bündnis noch juristisch wehrt. Aktuell liegt der Fall beim Oberverwaltungsgericht. Des Weiteren ist für den Sonnabend eine Demo mit rund 300 Teilnehmern unter dem Motto "Kein Platz für rechten Rock und Hetze" angemeldet. Hier wurde die ursprünglich vorgesehene Marschroute von der Kreisverwaltung verlegt. "Wir gewährleisten einerseits das hohe Gut der Versammlungsfreiheit für die Demonstrierenden, möchten aber andererseits, in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Stadt Ostritz, gewalttätige Ausschreitungen im Sinne der öffentlichen Sicherheit verhindern", sagte Kreisdezernentin Heike Zettwitz.