Braun statt bunt

"Wir sind schon mehrmals hier gewesen, sind 'ne kulturoffene Mannschaft. Wir hören uns eigentlich alles an", antwortet lapidar ein junger Mann auf die Frage, warum er sich das anhört. Bei einem anderen ist weniger die Musik Grund. Weil man nicht in einem demokratischen Land lebe, sei er bei Schild und Schwert dabei, erklärt der Mann, der ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Adolf 8" trägt. Da muss sich viel ändern, findet sein Kumpel: "'Ne Monarchie wär' schon mal ein Anfang, auf jeden Fall was Nationales." "Auf jeden Fall seid ihr nicht tolerant", sagt der "Adolf 8"-Shirttäger zu den Journalisten. "Ihr seid bunt statt braun!"

Veranstalter soll Journalist bedroht haben

Während Rechte von Toleranz sprechen, fotografiert ein Nazi mit seinem Handy die Gesichter der Journalisten. Der Besitzer des Veranstaltungshotels "Neißeblick" wettert, dass er die Presse vom Gelände haben will oder wahlweise Eintrittsgeld. Einige Schritte weiter soll Veranstalter Thorsten Heise einen Journalisten mit den Worten "Der Revolver ist geladen ..." bedrohen, was Heise einen Tag darauf ein Ermittlungsverfahren beschert. Unterdessen tritt die nächste Band auf, mit schepperndem Schlagzeug, dröhnenden Gitarren und aggressivem Gesang: "Gegen das System - wir sind rechtsextrem". Vielleicht hundert Rechte können das weitläufige Gelände nicht einmal andeutungsweise füllen. Ein paar Fotografen bleiben noch, der Rest der Presse geht, während ein paar Rechte im Vorbeigehen auf den Boden spucken. Einem Fotografen wird am nächsten Tag gegen die Wade getreten.

Hoher Besuch auf dem Fußballplatz

Cacau, früherer Nationalspieler und jetzt Integrationsbeauftrager des Deutschen Fußballbundes gratulierte dem OBC persönlich. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK So hat sich der Fußballverein Ostritzer Ballsport Club (OBC) seine Hundertjahrfeier eigentlich nicht gedacht. "Seit zwei Jahren haben wir das Fest vorbereitet. Es war wie eine kalte Dusche, als wir im Januar erfuhren, Schild und Schwert stellt sich wieder ein", sagt der Vereinschef Günther Vallentin. Als kleine Entschädigung gibt es am Freitag zur Festeröffnung hohen Besuch: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und der ehemalige Fußballnationalspieler Cacau kommen vorbei. "Das bestärkt unsere Bemühungen, Fußball zu feiern", freut sich Vallentin.

Aus Gedanken und Sprache werden irgendwann Taten, das sehen wir jetzt an dem schrecklichen Mordfall in Hessen. Michael Kretschmer Ministerpräsident von Sachsen

Kretschmer zeugt den Ostritzern Respekt, dass sie klar gegen Nazis Position beziehen. Sachsen müsse sich den Anfängen wehren. "An diesem Wochenende stehen Sie für den Freistaat Sachsen und ein weltoffenes Bild", sagt der Ministerpräsident. Ein Transparent wird entrollt. "Bei uns steht niemand im Abseits. Ostritz bleibt am Ball für Weltoffenheit und Toleranz", steht darauf.

Die 1. Männermannschaft des OBC freut sich nach dem Turnier über einen zweiten Platz. Bildrechte: MDR Auch Sonnabend zieht der Verein seine Veranstaltung durch. Im Bierzelt spielt Musik, es gibt eine Hüpfburg für Kinder und zwei Stände mit Pommes und Bratwurst, Bier und Limo. Der OBC kann mit seinen hundert Mitgliedern mit dem Aufsehen, den die ungebetenen Gäste am Hotel Neißeblick machen, nicht mithalten. Gefeiert wird trotzdem, in kleiner Runde. Hier lässt man sich nicht beirren. Beim Fußballturnier erzielt die erste Männermannschaft des OBC den zweiten Platz. Bei der Siegerehrung am Abend werden die Pokale ausgehändigt. Fußballer Johannes Riedel vom OBC ist wie seine Teamkollegen in bester Partylaune: "Ich werde noch meine Tochter ins Bett bringen, dann nehme ich mein Frau mit und es geht los."

Chillen beim Bildungsurlaub auf dem Markt