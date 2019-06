Während seines Einsatzes beim Neonazi-Treffen "Schild und Schwert" in Ostritz ist ein Bundespolizist durch fragwürdige Symbole an seiner Uniform aufgefallen. Das hat jetzt Konsequenzen. Gemäß Dienstvorschrift der Bundespolizei müssen Kennzeichnungen genehmigt werden, so der Sprecher der Bundesbereitschaftspolizei Philipp Herms. "Private Aufnäher etc. dürfen in und außerhalb des Dienstes nicht an der Uniform getragen werden." Der Vorgang werde nun dienstrechtlich geprüft.