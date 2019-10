Die rechte Kampfsportveranstaltungen "Kampf der Nibelungen" am 12. Oktober in Ostritz hat die Stadt erstmals verboten. Auch mögliche Ersatzveranstaltungen sind vom Verbot betroffen. Das teilte Stadtverwaltung am Freitag mit. Ein entsprechender Bescheid sei bereits an den Anmelder der Veranstaltung gegangen.