Zwei Tage vor Beginn einer Rechtsrockveranstaltung in Ostritz sind in der Stadt bislang Unbekannte wegen des Abspielens von verbotener Musik aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, waren am Mittwoch Männer in einem schwarzen Luxuswagen mit Berliner Kennzeichen über den Markt gefahren. Zeugen hatten aus dem Auto laute Musik gehört, dessen Text offenkundig verfassungswidrige Parolen beinhaltete, hieß es. Die Polizei habe die Limousine später am Hotel Neißeblick gefunden, wo am Wochenende das rechtsextreme "Schild und Schwert Festival" stattfinden soll. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, um die Identitäten der Autofahrer festzustellen.