Das Ostritzer Friedensfest ist für den Preis für Popkultur nominiert. Mit der Aktion "Kein Bier für Nazis" haben die Ostritzer Chancen auf den Preis in der Kategorie "Spannendste Idee/Kampagne", teilten die Veranstalter mit. Der "Verein zur Förderung der Popkultur" verleiht die Preise am kommenden Mittwoch in Berlin.