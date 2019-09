Auf Deutschlands östlichstem Weinberg in Ostritz beginnt am Wochenende die Weinlese. Eine Prognose könne noch nicht aufgestellt werden, so Steffen Brendler vom Winzerverein. Im vergangenen Jahr fuhr der Verein seine bislang beste Ernte ein. 800 Liter Wein wurden aus den Trauben gekeltert werden. Ein Jahr zuvor waren es 500 Liter.

Den Klosterberg in Ostritz bewirtschaften zehn Familien, die sich in einem Verein zusammengeschlossen haben. Auf einer Fläche von einem Viertel Hektar bauen sie die Sorten "Saphira" und "Sirius" an. Beide Sorten sind pilztolerante Neuzüchtungen, die wenig Pflanzenschutz benötigten.



Zum Apfel- und Winzerfest am 20. Oktober öffnen die Winzerfamilien ihre Weinkeller im Kloster St. Marienthal in Ostritz.