Nach vier Monaten Auszeit ist das Ottermännchen Yourek freiwillig in den Tierpark Görlitz zurückgekehrt. "Zuhause ist's halt doch am Schönsten", erklärt Kuratorin Catrin Hammer und erzählt die Geschichte der Rückkehr, die im März 2019 ihren Anfang nahm:

Drei Tage später saß ein Otter in einer Lebendfalle, die Tierparkmitarbeiter aufgestellt hatten. Der Microchip am Otter bestätigte, dass es sich um den verschwundenen Yourek handelte. "Abgenommen hatte er während seiner abenteuerlichen Auszeit in Görlitzer Gewässern, aber sonst war er kerngesund und quietschfidel. Wo er sich aufhielt und was er erlebte, bleibt wohl ein Geheimnis. Zurückgekehrt ist er allerdings aus freien Stücken", freut sich Kuratorin Hammer. Besucher können Yourek wieder in seinem Gehege beobachten.