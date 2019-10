In Kromlau treffen sich am Freitag und Sonnabend wieder Freiwillige, um bei der Pflege des Kromlauer Parks zu helfen. In den vergangenen Jahren waren bis zu 150 Leute im Einsatz, um beispielsweise Bäume und Sträucher zu verschneiden und Wildwuchs zu entfernen. Mithelfer sind weiterhin willkommen. Treffpunkt am Freitag ist um 13:30 Uhr am Schloss. Am Sonnabend geht es ab 9 Uhr beim Kavaliershaus los.