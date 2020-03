Nach Angaben der polnischen Behörden mussten vorsorglich mehr als 24.000 Tiere getötet werden. Für den betroffenen Schweinezuchtbetrieb gelten bereits seit Wochen strenge Regeln, weil er in einem sogenannten Restriktionsgebiet liege. In diesen Gebieten war die Seuche bereits bei Wildschweinen nachgewiesen worden. Deshalb ist der Transport von Schweinen und der Handel mit ihrem Fleisch untersagt. Nun prüfen die polnische Behörden, ob der betroffene Betrieb möglicherweise Vorschriften nicht beachtet hat.

Weniger gelassen reagieren einige Schweinezüchter im Landkreis Görlitz. Sie schauen sorgenvoll über die Neiße nach Polen. Seit dem Fund einiger infizierter Wildscheinkadaver unweit der Neiße bei der einstigen Görlitzer Heide, wurde der Seuchenschutz in Oberlausitzer Ställen hochgefahren. "Es sei nur eine Frage der Zeit, wann die Wildschweinpest aus Polen über die Neiße schwappt", sagen Schweinezüchter am Telefon.



Deshalb wollen sie diesen Fall zum Anlass nehmen, ihre Mitarbeiter noch einmal zu sensibilisieren, penibel alle Arbeits- und Seuchenbestimmungen einzuhalten.

"Die Schweinepest in Sachsen, dass wäre eine Katastrophe," sagte unlängst ein Vertreter vom Oberlausitzer Bauernverband in Bad Muskau.