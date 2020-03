Einwohner aus dem Dreiländereck bei Zittau wollen am Donnerstag dem EU-Parlament in Brüssel eine Petition gegen die Erweiterung des polnischen Tagebaus Turow übergeben. Einer Mitteilung zufolge seien mehr als 13.000 Unterschriften bei Einwohnern in Tschechien, Polen und Sachsen gesammelt worden.