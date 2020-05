Unbekannte haben in Dürrhennersdorf im Landkreis Görlitz ein Pferd zu Tode misshandelt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe die Besitzerin ihre Stute am Dienstag auf der Koppel tot aufgefunden. Die genauen Umstände sind bislang nicht bekannt. Sicher sei nur, dass das Pferd gewaltsam zu Tode kam. Das Veterinäramt wollte den Angaben zufolge bei einer Sektion des Tieres die genaue Todesursache feststellen.