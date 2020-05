Nur wenige Tage nach dem tödlichen Angriff auf ein Pferd in Dürrhennersdorf im Landkreis Görlitz hat es einen ähnlichen Fall nur wenige Kilometer entfernt gegeben. In Berthelsdorf in der Gemeinde Herrnhut wurde ein neun Jahre alter Wallach verletzt. Das Tier weist eine tiefe Schnittwunde am Hinterteil auf. Beide Orte liegen nur rund 14 Kilometer voneinander entfernt.



Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurden der oder die Täter offenbar gestört, "weil die Hunde gebellt haben".