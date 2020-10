Die Hochschule Zittau/Görlitz will am Campus in Görlitz schnellstmöglich den neuen Bachelor-Studiengang "Pflege" anbieten. Für den Start des Studiengangs fehle aber noch die Genehmigung der Landesregierung, teilt die Hochschule mit. Das Studium solle Kompetenzen vermitteln, die zu einer wissenschaftsbasierten Pflege von Menschen aller Altersstufen in stationären sowie ambulanten Pflegeeinrichtungen befähigt.



Das Studium umfasst acht Semester und enthält Theorie-, Trainings- und Praxisanteile, die an der Hochschule, in den hochschuleigenen Pflegesimulationslaboren sowie in den akademischen Lehreinrichtungen der Hochschule Zittau/Görlitz stattfinden. Der Abschluss enthalte dann auch die Zulassung zur Pflegefachkraft.