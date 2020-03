Wie die Bundespolizei MDR SACHSEN sagte, ist der gesamte Individual- und öffentliche Personenverkehr unterbrochen. Lediglich Gütertransporte können in Sachsen an zwei Stellen die Grenze von und nach Polen weiter überqueren: auf der A4 bei Ludwigsdorf und auf der Güterzugstrecke bei Horka. Hier soll es keine größeren Verzögerungen geben.

Polen können weiterhin in ihre Heimat zurückkehren, müssen aber für 14 Tage in Quarantäne. Ausländer dagegen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Land. Die Ausnahmeregelungen gilt demnach für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, für Lastwagenfahrer und für Diplomaten. Polen will so einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorbeugen.