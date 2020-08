Spezialkräfte der Polizei sind am Freitagnachmittag zur Schichtstraße in Zittau ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, hatten Anwohner den Notruf gewählt, weil ein Mann Gegenstände aus dem Fenster hinauswarf und so Passanten gefährdete. Der Bewohner habe sich beim Eintreffen der Polizei wenig kooperativ gezeigt. Seine Wohnungstür musste gewaltsam geöffnet werden, so der Sprecher.