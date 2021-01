Die Polizei in Görlitz hat die Diebe eines vor fünf Monaten in einem Tierpark gestohlenen Kaninchens dingfest gemacht. Das Tier mit dem Namen Lulu wurde in der vergangenen Woche bei einer Durchsuchung in der Wohnung von zwei Tatverdächtigen in Weißwasser entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Mitarbeiterin des Tierparks Weißwasser habe Lulu "zweifelsfrei" identifiziert.