Die Polizeidirektion Görlitz sucht nach einem vermissten Pakistaner. Wie die Behörde am Montag mitteilte, wurde der damals 25 Jahre alte Hussain Asghar zuletzt am 22. August 2017 in Bautzen gesehen. Man suche nun nach Zeugen, die Angaben zum Verschwinden des Mannes machen können.