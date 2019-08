Bei ihrer Kontrolle an der Grenze zu Polen und Tschechien hat die Polizei am Mittwoch zahlreiche Straftaten aufgedeckt. Wie die Polizei mitteilte, stellte sie 14 Straftaten und 158 Ordnungswidrigkeiten fest. Dabei handelte es sich unter anderem um drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, einen gegen das Waffengesetz sowie gegen das Aufenthaltsgesetz. Hinzu kamen fünf Fälle des Fahrens ohne Führerschein und zwei Kennzeichenmissbräuche.

Auf das erste Drogendelikt stießen die Beamten bei ihrer von 7 bis 20 Uhr dauernden Kontrolle am Nachmittag. An der B178 in Zittau fanden sie im Auto eines 21-jährigen Russen eine geringe Menge Cannabis. Außerdem hatte der junge Mann mehrere Tausend Euro Bargeld in kleinen Scheinen bei sich. Die Beamten stellten sowohl das Rauschgift als auch die Geldscheine sicher und eröffneten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Auf dem Parkplatz Neiße an der A4 spürten die Polizisten ähnliche Fälle auf. Eine 18 Jahre alte polnische Frau trug dort eine geringe Menge Marihuana bei sich. Gleiches galt für einen russischen Mann, der allerdings mehrere Gramm dabei hatte.

Einen Waffenfund machte die Polizei bei einem 56 Jahre alten Niederländer. Dieser war jedoch nicht auf den ersten Blick zu erkenne. Denn das, was zunächst wie eine Taschenlampe aussah, entpuppte sich wenig später als Elektroschocker. Neben Wafendelikten hatten es die Beamtne auch mit dem Thema Schwarzarbeit zu tun. Eine 50-jährige Ukrainerin verwickelte sich während ihrer Kontrolle in Widersprüche. Bei ihr entdeckte die Polizei belastende Hinweise, die auf Schwarzarbeit hindeuten. Nach Polizeiangaben besteht der Verdacht, dass die Frau in Osthessen ohne Genehmigung in der häuslichen Pflege gearbeitet hat. Bei einem ebenfalls kontrollierten 44-jährigen Ukrainer legen die Stundenaufzeichnungen nahe, dass der Mann seit zwei Monaten in Frankfurt am Main als Bauarbeiter tätig war.