Die Menschen in der Oberlausitz scheinen sich weitestgehend an die verfügten Ausgangsbeschränkungen zu halten. Obwohl in den Landkreisen Bautzen und Görlitz etwa 555.000 Menschen leben, hat die Polizei nach eigenen Angaben nur wenige Verstöße gegen die Allgemeinverfügung festgestellt. Seit Dienstag seien in diesem Zusammenhang 20 Strafanzeigen erstellt und 31 Platzverweise ausgesprochen worden. Meist seien die Ausgangsbeschränkungen ignoriert worden. Vereinzelt haben die Beamten derzeit verbotene Menschenansammlung auflösen müssen.