Die Polizei sucht öffentlich nach dem 71 Jahre alten Heinz G. aus Weißwasser. Der Senior ist seit Montagabend verschwunden und auf Medikamente angewiesen. Laut Polizei hat der Mann seine Wohnung an der Glückauf-Straße in Weißwasser zu Fuß verlassen. Die Beamten suchen mit Hubschrauber und einem Spezialhund nach Heinz G., der sich möglicherweise in hilfloser Lage befindet. Am Freitag soll die Bereitschaftspolizei die Suche unterstützen.