Auf der Flucht vor der Polizei ist ein mutmaßlicher Autodieb in Podrosche bei Krauschwitz von einer Brücke etwa acht Meter in die Tiefe gesprungen. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in einem Transporter unterwegs. Als er einen Streifenwagen hinter sich bemerkte, gab er Gas und raste in Richtung Bundesgrenze. Auf der Grenzbrücke warteten Polizisten einer zweiten Streife mit einem Nagelgurt auf den Flüchtenden. Der Wagen kam kurz nach Überfahren des Gurtes mit defekten Reifen zum Stehen. Der 36-Jährige verließ fluchtartig das Fahrzeug und hechtete über das Brückengeländer. Die Polizisten fanden den schwerverletzten Mann anschließend unterhalb der Neißebrücke. Der Transporter war zuvor in Berlin gestohlen worden.