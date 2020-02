Die Polizei in Zittau und Eibau warnt vor einem Betrüger. Der Mann gebe sich am Telefon als Polizist aus und stelle Fragen zu Wertsachen im Haus. Am Montag wurden nach Polizeiangaben neun solcher Fälle aus dem Bereich Zittau/Eibau gemeldet. Geschädigt wurde allerdings niemand. Alle Angerufenen hätten das Gespräch beendet, sich nicht auf die Fragen eingelassen und den Betrugsversuch angezeigt.

Schon am Wochenende gab es in der Oberlausitz ähnliche Fälle. Am Sonntagabend haben mehrere Personen in Neugersdorf verdächtige Anrufe erhalten. Eine männliche Stimme habe sich am Telefon gemeldet und sich als Hauptkommissar Frank Weber ausgegeben. Der falsche Polizist wollte wissen, ob die Angerufenen Tresore im Haus hätten. Die Kriminalpolizei nahm daraufhin Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Amtsanmaßung auf.