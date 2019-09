Experten für Obstbäume treffen sich ab Freitag in Bad Muskau zu den 7. Mitteleuropäischen Pomologentagen. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt in diesem Jahr auf Wildobst und seltenen Obstarten. Dazu gibt es nach Angaben der Organisatoren Vorträge und Bestimmungsübungen. Am Sonntag ist die Öffentlichkeit zur Sortenschau und Sortenbestimmung eingeladen. Interessierte können Proben von eigenen Obstbäumen mitbringen und von den Experten bestimmen lassen.