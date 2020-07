Die Hauptpost in Zittau soll Ende 2020 schließen. Das hat die Postbank auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitgeteilt. Die betroffenen Mitarbeiter vom Haberkornplatz sollen in umliegenden Filialen in Görlitz und Bautzen eingesetzt werden, hieß es. Mit der Schließung reagiere das Unternehmen auf das Kundenverhalten in Zeiten der Digitalisierung. Zudem überprüfe die Postbank regelmäßig ihre Filialen auf Wirtschaftlichkeit, sagte ein Unternehmenssprecher. Wie viele Mitarbeiter in Zittau die Schließung der Hauptpost betrifft, wollte der Konzern nicht sagen. Die Dienstleistungen für Post und Paketdienste solle laut Postbank durch die Deutsche Post sichergestellt werden.