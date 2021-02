Gut 60 Selbstständige und Freischaffende haben testweise für jeweils vier Wochen in Görlitz gewohnt und gearbeitet. Sie tauschten ihr Großstadtleben gegen das Kleinstadtflair: Rund 90 Prozent kamen aus Großstädten, vor allem aus Berlin. Darunter waren beispielsweise Fotografen, Übersetzer, Musiker oder Designer, also überwiegend freischaffende Künstler. Sie hätten unter anderem die Entschleunigung des Lebens geschätzt, sagt Constanze Zöllter. Sie ist Mitarbeiterin im Interdisziplinären Zentrum für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau (IZS) und hat das Projekt wissenschaftlich begleitet.

Neben Netzwerken und dem großen Angebot an Arbeitsräumen ist auch die Entschleunigung des Lebens wichtig. Sie macht die Konzentration auf eigene Projekte möglich und bietet Raum für Inspiration.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer könnten sich deshalb sogar vorstellen, nach Görlitz zu ziehen, so Constanze Zöllter. Fünf Haushalte haben das nach dem Probewohnen tatsächlich auch getan. Allerdings sehen die langjährigen Großstädter auch Verbesserungspotentiale, vor allem bei der Infrastruktur. So sei schnelles Internet für viele sehr wichtig, da es eine Voraussetzung für ihr freiberufliches, selbstständiges Arbeiten ist. Auch die Verkehrsanbindung an die großen Städte sei ein wichtiges Thema, bilanziert Constanze Zöllter.