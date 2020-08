Etwa 300 Demonstranten aus Deutschland, Polen und Tschechien haben im Dreiländereck gegen die Erweiterung des Braunkohletagebaus im polnischen Turow protestiert. Der Protest richtete sich gegen eine mögliche steigende Umweltbelastung durch den längeren Kohleabbau. . Aufgerufen dazu hatte die Umweltorganisation Greenpeace aus allen drei Ländern. Nach ihrer Kundgebung fuhren die Umweltschützer mit Booten über die Neiße in die Nähe des Kraftwerks.

Neben den Umweltschützern haben auch die sächsische Landesregierung und die umliegenden Regionen und Städte Bedenken gegen die Pläne geäußert. Der polnische Energiekonzern PGE will in Turow bis mindestens 2044 Kohle fördern.