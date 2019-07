Lehrer der Kreismusikschule Dreiländereck wollen am Mittwoch vor Beginn der Kreistagssitzung in Görlitz protestieren und laden zu einem "Konzert zum Schuljahresausklang". Die Musikpädagogen sind seit Mitte Juni im Ausstand. Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mitteilt, wollen sie erreichen, dass die Geschäftsführung mit einem verhandelbaren Angebot an den Verhandlungstisch zurückkommt. Am 17. Juni waren die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der Geschäftsführung der Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH für einen Haustarifvertrag für die Kreismusikschule Dreiländereck Löbau gescheitert.