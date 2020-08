In der Oberlausitz haben Kommunalpolitiker ein konsequenteres Vorgehen der Behörden bei den sonntäglichen Corona-Protesten an der B96 gefordert. Der Görlitzer Linken-Landtagsabgeordnete Mirko Schultze sieht darin einen Verstoß gegen das Versammlungsrecht. Er sagte dem MDR, entweder müsse man gegen die Organisatoren vorgehen oder die Versammlung letztlich unterbinden. Auch die Bautzner SPD-Chefin Anja Hennersdorf sieht in den Protesten mehr als nur spontane Versammlungen. So werde mit Flyern und Zeitunganzeigen zu den Protesten aufgerufen. Auch gestern hatten sich im Bereich Zittau, Hoyerswerda und Bautzen nach Schätzungen der Polizeidirektion Görlitz bis zu 800 Menschen versammelt, um gegen die Corona-Auflagen zu protestieren.