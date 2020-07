Ein schräger Flaggenmix (v.l.): Friedenstaube, Reichskriegsflagge, zwei Reichsfahnen und die Fahne der Oberlausitz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es ist idyllisch am Sonntagmorgen im Oberlausitzer Bergland. In den Dörfern mit ihren schmucken Umgebindehäusern sieht man nur vereinzelt jemanden den Hund Gassi führen. Doch punkt 10 Uhr ändert sich schlagartig das Bild: Auf einmal haben sich an der Bundesstraße B96 zwischen Zittau und Bautzen Menschen mit einem Sammelsurium an Fahnen und Transparenten aufgestellt – gegen Mundschutz, gegen Impfen, gegen Gates, gegen die Bevormundung des Volkes, gegen die Beschneidung von Freiheiten, gegen das System.

Maskenpflicht abschaffen

Generell gegen die Corona-Maßnahmen und für die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder geht eine Frau in Ebersbach-Neugersdorf auf die Straße, wie sie sagt. "Es wird alles kaputt gemacht. Die Vereine haben zu kämpfen, die Betriebe, die Gaststätten", pflichtet eine andere ihr bei. Die Maskenpflicht müsse abgeschafft werden, das habe alles kein Verhältnis mehr. Schließlich gebe es im angrenzenden Tschechien seit 1. Juli auch keine Maskenpflicht mehr.

Im Mai hatten die sogenannten stillen Proteste an der B96 in der Oberlausitz mit einer Menschenkette gegen die Corona-Maßnahmen ihren Anfang genommen. Dann kamen die ersten Lockerungen. An der B96 geblieben ist jetzt der harte Kern. Es sei deutlich weniger geworden, wobei in der großen Gemengelage, nicht wirklich klar wird, gegen was nun protestiert wird, beobachtet der Bürgermeister von Oderwitz, Cornelius Stempel. "Leider müssen wir eine gewisse Radikalisierung konstatieren. Es sind viele Fahnen und Symbole dabei, die sich gegen unsere Demokratie richten", sagt er.

Der Protest an der B96 ist kleiner geworden, beobachten die Bürgermeister der Kommunen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So wehen zwischen den Sachsen- und Oberlausitzfahnen viele Kaiserreichsflaggen, auch mal Kriegsflaggen des Kaiserreiches und eine Angriffsfahne der kaiserlichen Marine. Dazu kommen Fantasiefahnen mit pathetischen Symbolen und Worten. Auf einer schwarz-weiß-roten Flagge mit eisernem Kreuz in der Mitte steht in alter deutscher Schrift "Deutschland wehre dich, ansonsten bist du verloren". Verboten ist davon nichts.

Zum Protest in die Oberlausitz

Am Ortsausgang von Zittau stehen zwei Frauen wie in den Boden gerammt an der Bundestraße und halten die schwarz-weiß-roten Fahnen über den Fahrbahnrand. Der letzte Moment, wo Deutschland ein souveräner Staat gewesen sei, sei das Kaiserreich gewesen und nicht jetzt diese demokratischen Nullen, erklärt ein Mann daneben. Der Baden-Württemberger und gebürtige Oberlausitzer habe in seiner Heimat noch ein Grundstück und nutze jede Gelegenheit, um hier zu protestieren. "Ich gehe auch zu Pegida", sagt er. Unterdessen fährt ein Auto vorbei, die Insassen heben anerkennend die Daumen, es wird gehupt – wie an vielen anderen Stellen auch.