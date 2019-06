Pückler-Park in Bad Muskau plant für Geopark ein Besucherzentrum

Die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau will im Kavalierhaus ein Besucherzentrum für den Geopark Muskauer Faltenbogen einrichten. Wie die Stiftung mitteilte, wird durch einen Architekturwettbewerb entschieden, wer das Zentrum zukünftig gestaltet. Der Geopark soll die Oberlausitz mit Polen und Tschechien verbinden und die steinreiche Geschichte der Region vermitteln.

Auch bei der alten Brauerei geht es voran. Hier ist die Notsicherung abgeschlossen und derzeit wird die Fassadensanierung des Niederländischen Hofes geplant. Die soll 2020 beginnen. Im sogenannten Badepark ist die Villa Bellvue mit acht Wohnungen saniert. Bei der benachbarten Villa Pückler erfolgen derzeit die Restarbeiten am Außenputz. In den nächsten Jahren ist hier noch ein Anbau an das historische Gebäude für eine neue Ausstellung geplant.