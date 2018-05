Bei einem Raubüberfall sind in Görlitz zwei Menschen am Donnerstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, betraten gegen 17 Uhr zwei maskierte Unbekannte das Gelände einer Firma am Stadtgraben. Dort trafen sie auf den 63-jährigen Eigentümer des Betriebs und einen 72-jährigen Mitarbeiter. Die Täter forderten Bargeld, durchsuchten die Räume auf dem Gelände und die Opfer. Bei dem Überfall drohten die Maskierten mit einem pistolenartigen Gegenstand und schlugen den beiden Männern ins Gesicht. Danach flüchteten die Täter mit einer Geldbörse.